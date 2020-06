Amerikaan hapt weer in McDonald's

)

De vergelijkbare verkopen, een belangrijke graadmeter waarbij alleen gekeken wordt naar restaurants die al ruim een jaar open zijn, vielen in die maand slechts 5,1 procent lager uit dan een jaar eerder. In april, toen in grote delen van de VS maatregelen van kracht waren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was de omzet nog een vijfde lager dan een jaar eerder.

Drive-thru's waren belangrijk voor het herstel in de VS omdat die open konden blijven en Amerikanen zich daar ook veilig bij voelden. Het merendeel van de Amerikaanse vestigingen heeft een drive-thru. Ook het bezorgen van hamburgermenu's wordt steeds belangrijker voor McDonald's nu het eten in restaurants veel minder vaak voorkomt. Door het thuiswerken ging ook de verkoop van ontbijtjes en koffie achteruit.

Ook buiten de VS herstelden de verkopen zich in mei, volgens de hamburgerketen. Daarbij waren er wel grote verschillen. In zwaargetroffen Europese landen als Spanje en Italië zijn vrijwel alle vestigingen weer open. In andere landen, als Rusland en het Verenigd Koninkrijk, bleef de omzet nog achter.