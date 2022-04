Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: uitspraak ACM over monopolist Schiphol wringt

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Het komt niet vaak voor dat een monopolist gelijk krijgt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Donderdag gebeurde dat wel, toen de concurrentiewaakhond besliste dat luchthaven Schiphol de tarieven met 37% mag verhogen. De uitspraak wringt, want hoe kan dit in de eerste plaats ’redelijk’ worden genoemd? Dat is vele malen hogen dan de huidige inflatie, nog afgezien van de coronacrisis.