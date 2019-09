Voormalig DNB-baas: recessie binnen een jaar

Wellink wees op een combinatie van factoren „die de verkeerde kant uit wijzen”, zoals de brexit en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast kan economische malaise in Argentinië of politieke onrust in Hongkong een crisis veroorzaken.

„Gelet op de veelheid aan risico’s, denk ik dat het bijna onvermijdelijk is. Ergens met een van die risico’s gaat het mis en dat maakt de andere risico’s groter”, zei Wellink. Gevraagd wanneer een recessie zou plaatsvinden, antwoordde hij dat dit binnen zes maanden en een jaar gebeurt. „Er staan veel seinen op oranje.”

Volgens Wellink hangt veel af van consumenten. Als hun vertrouwen ineens een klap krijgt, kan dit tot economische teruggang leiden. „Dat is in essentie ook gebeurd in 2007 en 2008, toen begon ineens de crisis zich heel zwaar te verdiepen.”