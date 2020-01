Takeaway-prooi Just Eat verwacht goed 2019

Just Eat verwacht over 2019 een onderliggend bedrijfsresultaat (ebitda) van 200 miljoen pond in de boeken te kunnen zetten. Dat valt binnen de bandbreedte die het bedrijf eerder aangaf. Die reikte van 185 miljoen tot 205 miljoen pond.

Just Eat kreeg vorig jaar 254 miljoen orders en haalde daaruit een omzet van ongeveer 1 miljard pond, omgerekend een kleine 1,2 miljard euro. Voor de omzet had Just Eat een bandbreedte van 1 miljard tot 1,1 miljard pond voorzien. Het aantal orders in het Verenigd Koninkrijk nam afgelopen jaar met 8 procent toe.

Verder maakte Just Eat bekend in het Verenigd Koninkrijk en Ierland maaltijden voor McDonald's te gaan bezorgen. Die samenwerking gaat in de loop van dit jaar in. Just Eat wordt het tweede bedrijf dat op die markten bezorgt voor de Amerikaanse fastfoodketen.

Just Eat wordt momenteel overgenomen door Takeaway. De Britse marktwaakhond, bekijkt de overname nog, maar beide bedrijven verwachten dat die nog in het eerste kwartaal van dit jaar kan worden afgerond.

