D(raghi) dag!

Hogere niveaus opzoeken

Zien we vanmiddag 10.000 punten op de DAX? Gaan we eindelijk door de 410 punten? Tot een uur of half drie is de verwachting van niet, hierna is alles mogelijk. Belangrijk is het rentebesluit af te wachten en hierna posities in te nemen.

Euro/Dollar binnen lucratieve “range”

De afgelopen zeven handelsdagen zien we dit valutapaar bewegen tussen 1.3595 en 1.3630. Dit lijkt de opmaat voor vuurwerk hedenmiddag. Ben je daghandelaar dan heb je je centen al op zak, voor de pijlen die vanmiddag worden afgeschoten.

Goud en Zilver

Naast de Euro/Dollar zullen naar verwachting vanmiddag ook edelmetalen richting zoeken. Het lijkt dan ook logisch een combinatie te zoeken die past bij dalende rentevoeten in Europa en stijgende in Amerika. Houdt tevens de Bund-future in de gaten, hier lijkt op het eerste gezicht iets meer te spelen. Deze future op de Duitse staatsrente zette een abrupte en opvallende daling in aan het einde van de handelsdag gisteren.

Waarde in Zuid-Europa

In Europa ontstaat een interessante situatie. De markt weet dat Draghi de rente niet zal optillen. De afwezigheid van inflatie houdt de Europese rente waar ze staat of duwt ze eventueel nog lager. Bovendien heeft Draghi herhaaldelijk aangegeven dat hij er alles aan zal doen – als het nodig zou blijken – om ervoor te zorgen dat Europa niet wegzakt in het deflatiemoeras. Ook al zou dit uitzonderlijke maatregelen vergen, zoals de VS die genomen heeft.

Het is dan ook opvallend dat Europese beursindexen op een relatieve recordhoogte staan op een ogenblik dat iedereen hoogtevrees heeft. Komt de uitbraak dus naar boven in plaats van te corrigeren? Het heeft er alle schijn van.

Als we naar Duitsland kijken, zien we dat de hoogste koersniveaus van de DAX nu al een paar keer getest werden en vroeg of laat lijkt een uitbraak niet uit te kunnen blijven. Zeker als de VS blijven freewheelen op deze hoogte. Stel dat dit scenario realiteit wordt dan gaat onze aandacht vooral uit naar de Europese beurzen die de afgelopen jaren veel grotere klappen te incasseren kregen dan bijvoorbeeld de Duitse. We denken hierbij aan bijvoorbeeld Spanje en Italië

Het grootste potentieel zit daar. Nog veel werkloosheid, nog een relatief hoge rente in vergelijking met de rest van Europa… waardoor de grootste hefboom dus daar kan liggen. Deze Europese economieën kunnen vaart krijgen door het herstel dat zich nu heel duidelijk in heel Europa manifesteert onder de voorwaarde dat de lokale rente (voorlopig) laag blijft.