Man krijgt 330 keer te veel salaris en vertrekt met de noorderzon

Internationale media berichten over de opvallende vergissing. De man kreeg maar liefst 330 keer te veel salaris, waar hij anders ruim 27 jaar voor had moeten werken. Zijn normale salaris is iets meer dan het minimumloon, maar minder dan het gemiddelde salaris in Chili.

De man, een medewerker van vleesverwerkingsbedrijf Consorcio Industrial de Alimentos, meldde bij zijn leidinggevende dat hij veel te veel salaris had gekregen. Die gaf dit door aan hr, dat de man vroeg het geld zelf via de bank weer terug over te maken. De man beloofde dit de volgende dag te doen.

Maar het lijkt erop dat hij zich toch heeft bedacht. De werknemer stortte het geld niet terug, maar stuurde zijn baas via een advocaat wel een ontslagbrief. Sindsdien is bij het bedrijf niets meer van hem vernomen. Naar verluidt heeft hij al het geld opgenomen. Het bedrijf diende wel een klacht tegen hem in wegens misbruik van fondsen, maar hij is nog niet opgepakt.