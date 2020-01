Telegraaf-uitgever Mediahuis op Europees overnamepad

Dat zegt Mediahuis-topman Gert Ysebaert in de Belgische financiële krant De Tijd. „We zijn jagers, geen prooi”, stelt hij strijdbaar vast, waarmee hij aangeeft dat Mediahuis op overnamepad blijft.

Afgelopen jaar zette Mediahuis voor het voet buiten het Nederlandse taalgebied. De uitgever nam voor €150 miljoen het Ierse Independent News & Media over, eigenaar van The Irish Independent, de best verkochte krant in Ierland. Met die overname brak de omzet van Mediahuis door de grens van €1 miljard.

Google en Facebook

Ysebaert wil dat Mediahuis doorgroeit tot een volledige Europese mediagroep, maar noemt geen concrete overnamekandidaten. „Binnen tien jaar zijn er alleen nog enkele grote Europese mediabedrijven. Wij moeten tot de Europese kopgroep behoren.”

Volgens de ceo betekent dat niet dat het Belgische mediabedrijf moet concurreren met wereldleiders als Google of Facebook. Wel moet Mediahuis zicht kunnen meten met grote Europese spelers als het Duitse Axel Springer of het Noorse Shibsted.

In Nederland is Mediahuis naast De Telegraaf uitgever van NRC Handelsblad, Metro en verschillende regionale kranten zoals De Limburger, Noordhollands Dagblad en De Gooi- en Eemlander. Ook zijn de Belgen eigenaar van de tijdschriften Privé en Autovisie en het online handelsplatform Speurders.nl, datingsite Relatieplanet.nl en huizensite Jaap.nl.