BBB bij beleggers na VVD meest populaire partij

Onder beleggers scoort de VVD nu 16% van de stemmen, tegen 12% voor de BBB. Ook D66 (7%), PvdA (7%) en GroenLinks (6%) zijn populaire partijen onder beleggers, blijkt uit het maandelijkse onderzoek dat ING doet onder een vaste groep beleggers.

Uit de Beleggersbarometer blijkt dat het beleggersvertrouwen in april gelijk gebleven ten opzichte van maart, met een stand van 108 punten. Dat is net iets beter dan neutraal. Opvallend is dat beleggers tevredener zijn geworden over hun eigen financiële situatie. Momenteel verwacht 47% van de beleggers de komende maanden geld over te houden om te beleggen, tegenover 38% in december 2022.

„De eigen financiële situatie is duidelijk verbeterd”, constateert Bob Homan, hoofd ING Investment Office . „Veel mensen hebben wel loonsverhoging gehad en met de energieprijzen valt het vooralsnog mee.”

’Shell minder populair’

ASML blijft de favoriet om in te beleggen, maar de populariteit van de chipmachinefabrikant is wel afgenomen. De groep beleggers met het meeste vertrouwen in ASML is gedaald van 19% vorige maand naar 11% nu. Op de tweede en derde plaats staan Shell met 8% (was 9%) en supermarktconcern Ahold met 6% (was 9%) vorige maand).

Voormalig volksaandeel Shell is volgens Homan al langer wat minder populair. „Veel Europese beleggers mijden fossiele brandstoffen. Amerikaanse oliebedrijven zijn echt significant duurder dan Europese.”

Volgens de beleggers hebben de inflatie en de wereldeconomie de sterkste invloed op de beurs: 27% respectievelijk 25% zien dit als de meest invloedrijke factor. Vorige maand was dit nog de geopolitieke situatie. Toen vond 29% dit de meest invloedrijke factor, waar het nu 21% van de beleggers betreft.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: „Vooralsnog hebben de ondervraagde beleggers gelijk. Koersen reageren vooral heftig op mee of juist tegenvallende inflatiecijfers, terwijl bijvoorbeeld ontwikkelingen in de Oekraïne-oorlog bij de dagelijkse koersvorming geen rol spelen.”