Goldman Sachs heeft nu nog een belang en stemrecht van 0,15 procent in Delta Lloyd. Bij een AFM-melding in mei had Goldman Sachs nog een belang en stemrecht van 3,35 procent.

