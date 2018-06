Superbelegger Icahn verliest vermogen

Hoewel er nog geen officiële aanklachten of boetes liggen, verloor het aandeel Icahn Enterprises maandag zo’n 4%, oftewel $420 miljoen. Het aandeel loopt vandaag een deel van het verlies weer in met een 0,9% hogere koers.

Afgelopen vrijdag berichtte Wall Street Journal dat er een onderzoek loopt naar Icahn, sport gokker WilliamWalters en golfkampioen Phil Mickelson. Er wordt onderzocht of Icahn niet-publieke informatie heeft gedeeld met Walters over een belang dat Icahn nam in het bedrijf Clorox. Walters zou deze info weer naar Mickelson hebben doorgespeeld. Op de dag dat Icahn bekend maakte een belang van ruim 9% in Clorox te hebben genomen, sprong de koers 7,6% omhoog.

Het onderzoek van de FBI en beurswaakhond SEC zou al drie jaar lopen, maar de autoriteiten zijn er nog niet achter of er ook daadwerkelijke sprake is van misstanden. Icahn en Mickelson hebben de beschuldigingen ontkend.

De activistische Icahn zal van het verlies waarschijnlijk niet wakker liggen. Volgens Forbes is hij met een geschat vermogen van $23,6 miljard een van de rijkste beleggers van Wall Street.