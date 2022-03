Premium Het beste van De Telegraaf

Meubelboulevards en autoshowrooms merken schroom Nieuwe knauw in vertrouwen consument: ’Tijd om prioriteiten op een rij te zetten’

Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Het toch al lage consumentenvertrouwen heeft door de oorlog in Oekraïne een nieuwe knauw gekregen, en staat nu zelfs lager dan tijdens de coronacrisis. De twijfel over of gas, water, licht en brood nog wel betaalbaar blijven groeit, en daarmee de twijfel over het doen van grote aankopen. Kunnen we dat geld niet beter op de bank laten staan, dan in een nieuw bankstel stoppen?