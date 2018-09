De 10 meest besproken aandelen

Er was afgelopen week weinig spektakel op de beurs. Het bedrijfscijferseizoen nadert zijn einde en ook op macrocijferniveau was er weinig te beleven. Ook de spanning in Oekraïne, die de beurs de laatste maanden in zijn greep houdt, stond op een laag pitje. Toch zijn er altijd aandelen te vinden die wel in beweging zijn. Onderstaand een update van de tien meest besproken aandelen op Nederlandse beleggingsfora, op alfabetische volgorde. Air France Air France-KLM is een van de best presterende aandelen dit jaar op de Amsterdamse beurs. Als reden geven analisten de herstellende wereldeconomie. De luchtvaartsector zou hiervan sterk kunnen profiteren volgens hen. De koers bereikte een piek van EUR 12,- vorige maand. De bedrijfscijfers bleken tegen te vallen en een inzakking van de koers richting EUR 10,- was volgens beleggers niet meer dan logisch. Op fora valt te lezen dat beleggers helemaal niet zo optimistisch zijn over Air France-KLM. Zij wijzen erop dat lowcost-maatschappijen als Ryanair en Easyjet veel meer profiteren van de herstellende economie dan Air France-KLM. Daarnaast verwachten veel beleggers nog dit jaar een aandelenemissie bij AF-KLM om de schuld te verlagen. Pas daarna overwegen ze de aandelen (bij) te kopen. De koersdoelen van analisten variëren gemiddeld tussen de EUR 11,- en EUR 12,- voor de komende twaalf maanden. AND AND is een aandeel voor de echte durfals. Dit komt voornamelijk door de slechte communicatie tussen bestuur en aandeelhouders. De telkens vage uitlatingen van het bedrijf zorgen voor speculatie en daardoor forse koersbewegingen. Het is dan ook niet vreemd dat het aandeel dit jaar heen en weer beweegt tussen de EUR 2,50 en EUR 4,00. Juist deze vaagheid irriteert beleggers enorm. Op fora wordt hier veel over gesproken. Wel zien beleggers lichtpuntjes: het bedrijf maakt winst en er worden nieuwe contracten gesloten. Hoe goed of hoe groot die zijn is onbekend. Het feit dat het bedrijf voor het eerst sinds de beursnotering in 1998 dividend gaat uitkeren is een enorme meevaller. De uitkering bedraagt 10 cent per aandeel, wat neerkomt op een rendement van 2,8%. Beleggers houden hun aandelen in elk geval stevig vast. Dit is voornamelijk op basis van mogelijke meevallers. Analisten hebben overigens geen mening over het aandeel. Aperam Sinds juli vorig jaar bevindt de koers van Aperam zich in een stijgende trend. Op dit moment noteert de koers zijn hoogste stand en het lijkt erop dat de stijgende trend verder wordt doorgezet. Moody`s heeft kort geleden zijn visie over het bedrijf met 180 graden gedraaid. De kredietbeoordelaar ziet de markt waarin Aperam opereert door het verdere economische herstel sterk verbeteren. Ook analisten zijn erg positief over Aperam. Veel analisten van grootbanken verhoogden kort geleden hun koersdoel voor het aandeel en die variëren tussen de EUR 25,- en EUR 28,- voor de komende twaalf maanden. Beleggers liften ook mee met het succes van Aperam. Op beleggingsfora worden alle positieve berichten rondom het bedrijf neergezet en aangegrepen om aandelen of call-opties te kopen. Beleggers verwachten dat de stijgende trend van het aandeel zich dit jaar kan doorzetten. Het gezegde ‘The trend is your friend’ wordt meermaals genoemd. Koersdoel volgens deze beleggers is EUR 30,- richting het einde van het jaar. BAM De bedrijfscijfers die het bedrijf presenteerde vielen erg tegen volgens analisten. Het is dan ook niet verrassend dat de koers een dieptepunt bereikte van EUR 3,50. Analisten lijken ondanks de slechte cijfers op de huidige koers de aandelen niet meer te willen verkopen. Analisten van ING en Rabobank geven een houdadvies, SNS zelfs een koopadvies. Beleggers denken dat er veel partijen short zitten. Er zit veel negativiteit in de koers verwerkt waardoor een verdere daling volgens hen niet waarschijnlijk is. Mocht de koers boven de EUR 4,- noteren dan zou er weleens een shortsqueeze kunnen plaatsvinden. Dat zou de koers nog eens extra kunnen ondersteunen. Al met al willen beleggers ondanks de huidige gang van zaken hun aandelen niet verkopen, blijkt op de fora. Betere tijden voor de bouwsector komen eraan, de vraag is alleen wanneer. Docdata Enkele weken geleden heeft u hier kunnen lezen dat Docdata erg goed draait. Het onderdeel IAI Industrial Systems haalt ook nu weer een nieuwe opdracht binnen. Het gaat een nieuw systeem leveren voor het personaliseren van paspoorten aan een bestaande Europese klant. Dit maakte het bedrijf vrijdag (23 mei) bekend. De koers van het aandeel stabiliseert nu in een stijgende trend. Volgens beleggers is dit slechts een tijdelijke pauze. Zij zien de toekomst van het bedrijf met vertrouwen tegemoet. Op beleggingsfora wordt het bedrijf niet voor niets als ‘De onbekende parel met een grote toekomst’ aangeduid. Imtech Het aandeel Imtech kan als het grote drama van 2014 worden omschreven. Ondanks de enorme daling van de aandelenkoers blijft het aandeel bijna dagelijks verder zakken. Als we beleggers mogen geloven is het helemaal niet zo’n gekke gedachte dat het aandeel binnenkort onder de euro terechtkomt. Na de slechte bedrijfscijfers die het bedrijf presenteerde verlaagde Rabobank zijn advies van ‘kopen’ naar ‘houden’. De markt houdt er ook rekening mee dat Imtech mogelijk met een nieuwe aandelenemissie komt. Imtech heeft toestemming gekregen van zijn aandeelhouders om de nominale waarde van het aandeel op een cent te zetten. Daarmee wordt een emissie mogelijk gemaakt. Veel zal afhangen van de opbrengst van de ICT-divisie. Imtech moet zijn schuld aflossen en alle mogelijkheden zijn voorhanden. Een eventuele emissie op de huidige koers zal een pijnlijke verwatering opleveren voor bestaande aandeelhouders. Ondanks alle negatieve geluiden over het bedrijf zijn er, hoewel veruit in de minderheid, ook optimistische beleggers. Zij verwijzen naar het Hagemeyer-scenario. Destijds kwam Hagemeyer met een aandelenemissie waarna het bedrijf direct werd opgekocht. Beleggers zien Imtech als brood voor hedgefunds. Als het bedrijf in stukken wordt gehakt is de waarde vele malen hoger dan de huidige koers doet vermoeden. Toch moet een groot deel van de schuld worden afgelost om dit scenario geloofwaardig en aantrekkelijk te maken. Op dit moment lijkt daarom eerder de wens de vader van de gedachte. Nutreco Beleggers zijn al tijden erg positief over Nutreco. Veel beleggers hebben aandelen of call-opties. Zij zien weinig risico dat het aandeel de komende tijd kan gaan dalen. Ook Rabobank is erg optimistisch over het bedrijf na de bekendmaking van de bedrijfscijfers. Op bijna alle vlakken presteert Nutreco beter dan verwacht en daarom verhoogt Rabobank het koersdoel naar EUR 37,-. Rabobank verwacht dat de vlees- en mengvoeractiviteiten in Spanje en Portugal binnen zes maanden voor een goede prijs worden verkocht. Pharming Het aandeel Pharming zakt wat weg de laatste twee weken. De bedrijfscijfers, die overigens geen verrassing meebrachten, zorgden er blijkbaar voor dat de koers inzakte van EUR 0,50 naar EUR 0,40. Maar eigenlijk zijn de bedrijfscijfers helemaal niet zo interessant. Alles valt of staat namelijk met de goedkeuring van het medicijn Ruconest. Tot op heden is daar nog geen nieuws over. De grootste optimist over Pharming is KBC-bank. Die raadt beleggers al een hele tijd aan de aandelen te kopen. KBC ziet de goedkeuring van Ruconest met vertrouwen tegemoet waarna de koers volgens de bank fors kan oplopen. Ook Pharming zelf gaat er vanuit dat Ruconest wordt goedgekeurd in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft al een grote voorraad Ruconest opgebouwd voor de verkoop aldaar. Over vertrouwen in eigen kunnen dus geen gebrek. Op beleggingsfora is er duidelijk een tweedeling tussen optimisten en de pessimisten. De optimisten zijn veruit in de meerderheid. Ondanks de mogelijke gevaren zien zij Ruconest een groot succes worden in de Verenigde Staten met een aandelenkoers ver boven de EUR 1,- dit of volgend jaar. De pessimisten wijzen naar voorbeelden uit het verleden waarbij beleggers lelijk de mist in zijn gegaan. Het is erg interessant dit meest besproken aandeel in de gaten te houden. Schrijf 16 juli maar vast in uw agenda. Dat de aandelenkoers die dag fors gaat bewegen is al zeker. SBM Offshore De grootste optimist over SBM Offshore is Jos Versteeg van Theodoor Gilissen. Hij verwacht nog steeds dat de boete, die het bedrijf krijgt voor ongepaste verkooppraktijken in Afrika, zal meevallen. Ook denkt hij dat het bedrijf operationeel zijn resultaten sterk kan verbeteren. Versteeg geeft een koersdoel mee van EUR 20,- voor het komende jaar. Ook KBC, ING en Rabobank geven een koopadvies. Voor beleggers klinkt de positieve stemming van analisten als muziek in de oren. De koersdoelen van EUR 19,- a EUR 20,- betekenen op de huidige koers een rendement van ongeveer 60%! Het aandeel is een beetje uit ‘the picture’ verdwenen de laatste tijd, waarbij de koers ook wat wegzakt. Voor veel beleggers het moment om ‘Long’ te gaan of om aandelen bij te kopen. Beleggers spreken van stilte voor de positieve storm. TomTom De pijlen van TomTom staan sinds lange tijd weer de goede kant op gericht. Er is de laatste tijd meer goed dan slecht nieuws. Onlangs ontving TomTom`s onderdeel Telematics een nieuwe opdracht in Spanje. Ook werd bekend dat TomTom zijn samenwerking met Fiat gaat verbreden. De koers van het aandeel is met bijna 20% gestegen in de laatste maand. De koers lijkt nu te stabiliseren in de opgaande trend. Op beleggingsfora speculeren beleggers over toekomst van het bedrijf. Het valt op dat veel beleggers verwachten dat het bedrijf binnen nu en twee jaar wordt overgenomen. Nu de weg omhoog weer wordt gevonden, is dit het juiste moment om het bedrijf voor een niet al te hoge prijs over te nemen, denken beleggers.

