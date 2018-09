‘Kenteringsjaar voor aandelen en obligaties’

De winnaars van het afgelopen jaar maken zich op om de verliezers te worden van dit jaar, schrijft hij in zijn blog voor iShares. Koesterich ziet dit jaar een belangrijke verandering voor aandelen: beleggers zullen waardeaandelen voor groeiaandelen verruilen. Aandelen van bedrijven met snel groeiende omzetten, winsten, kasstromen en boekwaardes raken uit de gratie, en degene die uit de gunst zijn en tegen lage koersen noteren, worden momenteel gezocht. Sommige analisten spreken nu al van de Great Rotation van 2014, die nog enkele maanden kan aanhouden.

In Europa dezelfde trend waarneembaar. De iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, die posities biedt in large cap groeiaandelen uit de eurozone, was dit jaar goed voor een rendement van 1,1%. De gekeken naar de beleggingsstijl tegenhanger van deze indextracker, de iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF, heeft in de eerste vijf maanden van het jaar een rendement laten zien van 8,45%.

Afkalvend momentum

De rotatie is het gevolg van afkalvend momentum op de beurzen, maar komt ook door de oplopende discrepantie in de waarderingen. Eind februari werden groeiaandelen verhandeld met een premie van 40% ten opzichte van waardeaandelen. Dat is flink hoger dan het historische premiegat van 25% tussen beide aandelencategorieën. Beleggers die zouden willen inspelen op deze trend kunnen zich richten op aandelen van grote Amerikaanse bedrijven en de financiële sector, schrijft Koesterich.

Hoewel het gesprek begin dit jaar vooral ging over aandelen hebben alternatieven zoals langlopende Amerikaanse staatsobligaties in het eerste kwartaal beter gepresteerd. De Barclays' index voor 20+ year US Treasuries, Amerikaanse schuldpapier met een looptijd van twintig jaar of langer, won 7,8%, tegen 0,8% voor de Amerikaanse S&P 500 en 1,3% voor de Eurostoxx 50. Beleggers meden vorig jaar langlopend schuldpapier nog zoveel mogelijk. Ook hier is een rotatie waarneembaar.

Hoogste volatiliteit

De hoogste volatiliteit namen obligaties met korte en gemiddelde looptijden voor rekening. Deze tonen zich het gevoeligst voor de zorgen van beleggers over een eerder dan verwachte renteverhoging door de Federal Reserve. In de afgelopen weken is de rente op tienjaars Amerikaans schuldpapier nauwelijks van zijn plek gekomen, terwijl de rente op vijfjaars schuldpapier steeg van 1,53 naar 1,73%. Ook de komende tijd zal de volatiliteit het hoogste zijn voor dit deel van de rentecurve, verwacht Koesterich.

Schatpapier uit de eurozone liet een ander beeld zien. De Barclays Euro-Aggregate, met een gemiddelde looptijd van 5,7 jaar, klom 3,2%. De Euro-Aggregate voor Italiaanse staatsleningen steeg ruim 5%.