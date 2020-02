Zes jongeren gepakt voor uitgeven valse euro’s

De tieners zijn gearresteerd in onder meer Bolsward en Sneek. De politie verwacht dat er nog meer aanhoudingen worden verricht en waarschuwt ondernemers extra te letten op valse eurobiljetten.

Geschorst

Eén van de zes jongeren is een scholier van de RSG Magister Alvinus in Sneek. Deze middelbare school heeft hem voor een week geschorst. „Het is mogelijk om op AliExpress met één muisklik een koffer met vals geld te bestellen, echter het bezit en de uitgifte daarvan kunnen heel vervelende consequenties hebben”, waarschuwt de school volgens de Leeuwarder Courant in een brief aan ouders.

Op het uitgeven van vals geld staat een maximale gevangenisstraf van negen jaar of een geldboete van maximaal €87.000. Ook het bezit van valse eurobiljetten kan strafbaar zijn.