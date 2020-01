Zo vierde de ontsnapte Carlos Ghosn oud en nieuw

De Japanners baseren zich op bronnen bij justitie, die de beelden hebben gezien van de camera’s die 24 uur per dag Ghosns huis in Tokio in de gaten hielden. De van fraude en belastingontduiking verdachte ex-automagnaat vluchtte weg uit Japan naar Libanon, waar hij is opgegroeid, terwijl hij eigenlijk huisarrest had.

Op oudjaarsavond was hij al in Beiroet, blijkt uit een foto die de Franse tv-zender LCI heeft gepubliceerd. Op die foto is ook Ghosns vrouw Carole te zien. Een van de eerste dingen die de gevallen automagnaat naar verluidt deed na aankomst in Libanon, is zijn schoonfamilie bezoeken.

Tijdens zijn huisarrest sprak Ghosn al met een filmproducent over een rolprent over zijn arrestatie en aankomende rechtszaak. Het Japanse rechtssysteem zou daarin de ’bad guy’ zijn, stelde de oud-Nissan-baas voor. Tot concrete afspraken kwam het niet, maar met zijn spectaculaire ontsnapping leverde Ghosn een plottwist waar menig Hollywood-scenarist nog een puntje aan kan zuigen.

Handlanger

Er wordt steeds meer duidelijk hoe Ghosn ongezien uit Japan heeft kunnen wegkomen. Er zat in elk geval een handlanger bij luchtvaartcharter MNG, de Turkse eigenaar van het privévliegtuig waarmee de gevallen automagnaat Japan ontvluchtte. De vliegtuigverhuurder maakte bekend dat het twee vliegtuigen heeft geleverd die gebruikt zijn voor de ontsnapping van Ghosn. Zijn naam stond volgens MNG nergens vermeld als passagier.

MNG heeft aangifte gedaan. Een medewerker van het bedrijf heeft toegegeven de vluchtgegevens te hebben vervalst. De Turkse autoriteiten onderzoeken de medewerker, die volgens MNG geen hulp van collega’s kreeg.

Overstappen in een doos

In december verhuurde MNG twee vliegtuigen aan op het oog verschillende klanten, laat het bedrijf weten. Een daarvan zou van Dubai naar Osaka vliegen en vervolgens naar Istanbul. Het andere vliegtuig vloog van Istanbul naar Beiroet. Later bleek dat Ghosn van de twee vluchten gebruik heeft gemaakt. Volgens anonieme Turkse officials werd Ghosn in een doos van het ene naar het andere vliegtuig vervoerd.

Behalve de medewerker van MNG heeft Turkije nog zes mensen opgepakt rond de vlucht van Ghosn. Vier van hen waren piloten van de privéjets. Ook vliegveldmedewerkers werden aangehouden.

Ghosn heeft aangegeven Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aantijgingen. Hij ontkent schuldig te zijn en meent dat er een complot tegen hem gaande is. Ghosn heeft aangekondigd volgende week zijn verhaal te houden.