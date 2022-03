Premium Het beste van De Telegraaf

Vrouw maakt 1,5 miljoen over naar oplichters, bank niet aansprakelijk

Door Marlou Visser

Een vrouw maakte ruim anderhalf miljoen over naar oplichters. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Van alle soorten online oplichting worden via boilerroomfraude de grootste bedragen buitgemaakt. Dit gaat met soms heel echt lijkende beleggingswebsites en ’adviseurs’, die vermogenden met veel moeite overhalen hun geld te investeren. Een vrouw was zo in de ban van dergelijke beleggingsbandieten, dat zij ruim anderhalf miljoen overmaakte. Haar bank hoeft die schade niet te vergoeden.