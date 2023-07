Heineken doet bierdrinker belofte: ’Einde aan grote prijsverhogingen’

Amsterdam - Goed nieuws voor bierliefhebbers: Heineken verhoogt de prijzen in de tweede helft van het jaar niet of nauwelijks. Dat valt op te maken uit antwoorden van topman Dolf van den Brink en financieel directeur Harold van den Broek. „De verhogingen zijn in de eerste helft genomen.”

Ⓒ ANP /HH