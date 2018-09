'KLM moet nog verder snoeien'

De krant meldt dat plaatsvervangend topman Pieter Elbers het nieuwe besparingsprogramma heeft bevestigd, maar een woordvoerder van KLM sprak tegen AFN dit bericht tegen. Er is volgens de zegsman op dit moment zeker geen besluit genomen over een bedrag voor nieuwe besparingen. ,,Het bericht klopt niet'', aldus de woordvoerder.

Wel blijft KLM na het aflopen, later dit jaar, van het huidige herstructureringsprogramma Transform 2015 ,,gefocust op het terugbrengen van schulden en het verbeteren van het bedrijfsresultaat'', beaamde de zegsman.

De Telegraaf citeert Elbers die zegt dat KLM in september ,,een volgende ronde van slimmer werken en efficiënter vliegen'' zal presenteren. Dat is volgens de plaatsvervangend topman nodig om ,,de hoge schuldenlast af te bouwen, winst te maken en te kunnen investeren in vloot en product''.