In welke regio is de coronapijn het grootst?

Die cijfers, die gaan over de eerste helft van het jaar, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Haarlemmermeer kromp in het eerste kwartaal, waarin alleen in maart een corona-effect was, met ruim 2%. In het tweede kwartaal kwam daar een krimp van tussen de 27 en 29% overheen. Dat is een stuk hoger dan de 9,3% die Nederland als geheel in het tweede kwartaal inleverde.

Lokale economie

Het coronavirus pakte ook slecht uit voor regio’s waarin horeca en zorg belangrijk is voor de lokale economie. In Haarlem, Zuid-Limburg en Midden Noord-Brabant droeg dat bij aan de krimp van tussen de 10 en 12%. In Amsterdam en IJmond ging de economie tussen de 12 en 14% onderuit. Dat juist zorg bijdroeg aan de economische krimp is omdat volgens het CBS veel afspraken en operaties zijn uitgesteld.

Andere sectoren die een groot effect hadden op de economische regionale krimp zijn reisbemiddeling (Amsterdam en Haarlem), cultuur (Amsterdam), industrie (Zuid-Limburg en IJmond) en de uitzendbranche (Midden Noord Brabant).

Krimp Almere beperkt

Almere en Delfzijl krompen in het tweede kwartaal minder dan 6%. Volgens het CBS bleef de krimp in Almere mede beperkt doordat leasebedrijven goed presteerden, en omdat de bedrijfstakken die het hardst zijn geraakt door het coronavirus in die regio minder actief zijn.

Het CBS heeft ook gekeken naar de krimp per provincie. Daar zijn de verschillen wat kleiner dan op regionaal niveau. In het tweede kwartaal was de groei in Noord-Hollland het grootst, op de voet gevolgd door Limburg. In het eerste kwartaal was de krimp juist het grootst in Groningen omdat er minder gas werd gewonnen.