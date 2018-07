'Goed nieuws voor TomTom'

TomTom maakte toen bekend dat het in China gaat samenwerken met Audi. Het Duitse automerk gaat in dat land de verkeersinformatie integreren in zijn modellen. TomTom voert de opdracht uit met partner AutoNavi.

Het is de eerste overeenkomst die TomTom volgens de bank sluit met de Volkswagen Groep, waar Audi deel van uitmaakt. Hoewel de afspraken met Audi niet direct zullen leiden tot opdrachten in andere regio's en de financiële impact bescheiden is, toont een en ander wel het vertrouwen in het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf.

SNS hanteert een hold-advies op TomTom, dat maandag omstreeks 9.20 uur 0,4 procent hoger noteert op 5,46 euro.