Oorlog in Oekraïne Niet alle bedrijven verlaten Rusland: ’Voedsel mag geen wapen in conflict zijn’

Amsterdam - Veel multinationals kondigden na de Russische inval in Oekraïne aan hun activiteiten in Rusland op te schorten. Dat geldt niet voor alle bedrijven. De Friese aardappelveredelaar HZPC kiest er bewust voor door te gaan met het leveren van zijn pootaardappelen in zowel Oekraïne als Rusland. „Voedsel mag geen wapen zijn, in welk conflict dan ook”, meent directeur Gerard Backx.