Europese economie hersteld van corona: ECB schroeft steun terug

Financieel

AEX lager richting rentebesluit ECB

De Amsterdamse beurs staat donderdagmiddag op verlies. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de ECB. Zorgen over het herstel van de wereldeconomie drukken de stemming ook. Techinvesteerder Prosus is veruit de grootste daler in de AEX. Chiptoeleverancier ASMI is juist in trek.