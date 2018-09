Hoop op herstel zet Wall Street hoger

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 16.698,74 punten. De S&P 500 steeg 0,5 procent tot een nieuw hoogtepunt van 1920,03 punten en de Nasdaq won 0,5 procent tot 4247,95 punten.

Een uur voor de openingsbel bleek uit een tweede raming dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal met 1 procent is gekrompen, terwijl de eerste prognose een minieme groei van 0,1 procent voorspelde. De krimp was sterker dan de terugval van 0,5 procent die economen in doorsnee voorzagen.

Inhaalslag

Beleggers trokken zich echter op aan voorspellingen van een inhaalslag in het huidige kwartaal door analisten en economen. Vorige maand gaf de Federal Reserve al aan signalen te zien van een aantrekkende economie na het trage begin van het jaar. De centrale bank baseerde zich daarbij op onder meer stijgende detailhandelsverkopen, een toenemende bedrijvigheid in de industrie en een sneller dan verwachte banengroei.

,,De komende kwartalen zullen een krachtig herstel aantonen'', aldus een handelaar. ,,De markt zal tussen de regels doorlezen wat betreft het cijfer over het eerste kwartaal en inzien dat er groei in het verschiet ligt.''

Uitkeringen

Het aantal Amerikanen dat voor het eerst een uitkeringsaanvraag indiende, daalde vorige week met 27.000 tot 300.000 stuks. Economen rekenden op een geringere afname, tot 318.000.

Hillshire Brands (plus 17,3 procent) was een uitblinker nadat Tyson Foods (plus 6,1 procent) een overnamestrijd rond de levensmiddelenfabrikant had ontketend. Nadat kippenslachter Pilgrim's Pride (min 1,1 procent) afgelopen dinsdag een bod van 6,4 miljard dollar had uitgebracht op Hillshire, volgde varkensvleesfabrikant Tyson donderdag met een bod van 6,8 miljard dollar. Tyson stelde wel als voorwaarde dat Hillshire afziet van diens maandag beklonken deal om Pinnacle Foods (plus 0,3 procent) over te nemen voor 6,6 miljard dollar.

De euro was 1,3603 dollar waard, tegen 1,3609 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 103,54 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 110,13 dollar per vat.