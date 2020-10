’Jeff Bezos wil CNN kopen’

Bronnen tegenover Fox Business meldden dat de rijkste man ter wereld rond $10 miljard zou willen betalen voor de zender, die dag en nacht nieuws biedt. Bezos bevestigde het bericht niet.

AT&T, dat Time Warner in 2016 voor $ 85 miljard kocht, heeft miljarden schuld, zijn aandeel is dit jaar met meer dan 31% gedaald. De aandelenkoers van Amazon is sinds de coronacrash in maart met 50% gestegen.