Duitsers zijn maar wat blij met Hollandse ING

ING-ceo Ralph Hamers in een onderonsje met CDU-voorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer.

Berlijn - „Wij zijn al de derde bank van Duitsland”, zegt Ralph Hamers in voortreffelijk Duits. De ceo van ING gaf gisteren in Berlijn voor 3500 Duitsers een toespraak op een congres van de regerende christendemocraten in een luxehotel. Een mogelijke overname van Commerzbank bleef echter onbesproken.