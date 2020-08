Ruim 1,3 miljard euro coronasteun in tweede ronde

Door de lege terrassen hebben veel horecabedrijven nog coronasteun nodig. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De nieuwe regeling voor loonsubsidie – de zogeheten NOW 2.0 – heeft in een maand tijd aan 35,537 bedrijven uitgekeerd, voor in totaal €1,3 miljard. Daarmee betaalt het UWV tijdelijk mee aan het loon van 693.000 werknemers.