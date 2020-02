Notitieboekjes van kleurplaten en rekentoetsen

Léon Polman kwam op het idee voor de notitieboekjes van eenzijdig geprint papier, toen hij na zijn afstuderen studiemateriaal opruimde. Ⓒ ALDO ALLESSIE

HOUTEN - Green Side geeft een andere definitie aan recyclen. De notitieboekjes van het merk worden gemaakt van enkelzijdig geprint papier. „Eén kant is weliswaar bedrukt maar de andere kant is nog goed te gebruiken”, is de filosofie van oprichter Léon Polman.