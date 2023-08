Chipmaker Nvidia overtreft hooggespannen verwachtingen

„Een nieuw computertijdperk is begonnen. Bedrijven over de hele wereld maken de overstap naar versneld computergebruik en generatieve AI”, zegt Jensen Huang, oprichter en topman van Nvidia, in een toelichting op de cijfers. „Toonaangevende leveranciers van zakelijke it-systemen en software hebben partnerschappen aangekondigd om Nvidia AI naar alle industrieën te brengen. De race om generatieve AI te implementeren is begonnen.” Met generatieve AI kunnen er nieuwe teksten maar ook afbeeldingen of andere media worden gemaakt.

Explosief

De omzet bedroeg in het het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar van Nvidia, dat liep tot eind juli, $13,5 miljard. Dat is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Analisten hadden in doorsnee op iets meer dan $11 miljard gerekend. De nettowinst steeg explosief: naar een duizelingwekkende $6,1 miljard, bijna tien keer zoveel als vorig jaar.

Het bedrijf heeft zijn verwachtingen voor de rest van het jaar ook flink opgeschroefd. Nvidia rekent in het lopende kwartaal op een omzet van $16 miljard en dat is veel meer dan analisten voor mogelijk hadden gehouden.

Lievelingetje

Nvidia schoot in de nabeurshandel omhoog. De chipproducent is dit jaar toch al het lievelingetje op Wall Street. De koers was voor de presentatie van deze kwartaalcijfers al verdrievoudigd dit kalenderjaar. Het is het best presterende aandeel in de breed samengestelde S&P 500.