Helft Nederlanders maakt kosten buiten databundel op vakantie

Met een unlimited (onbeperkte) databundel, mag de provider in EU-landen buiten Nederland wél een datalimiet hanteren. Zonder gebruik van wifi loopt het internetgebruik via 4G/5G en dan kan het dataverbruik hard gaan, vooral bij het delen van vakantiefoto’s en het kijken van Netflix of YouTube.

Ook is het verschil tussen de EU en Europa voor veel mensen onduidelijk. Bij bellen en internetten in het buitenland gebruikt men het mobiele netwerk van een andere buitenlandse provider. Dit wordt roaming genoemd. Wanneer er sprake is van roaming, gelden er andere regels dan in Nederland. Binnen de EU zijn er geen extra kosten voor roaming.

Maar landen als Andorra, Engeland, Gibraltar, Monaco, Noorwegen, Turkije en Zwitserland liggen in Europa maar horen niet bij de EU. Voor landen die buiten het roaming-gebied van de EU vallen, geldt dat voor bellen, sms’en en internetten geen gebruik wordt gemaakt van de standaard bundels. Hier worden internationale roaming tarieven voor gerekend en die kunnen flink oplopen.

Tot slot beseffen veel mensen niet dat als ze vanuit Nederland bellen of sms’en naar een buitenlands nummer, dit niet binnen hun bundel valt. „Er is veel onduidelijkheid over wat wel en niet binnen je bundel valt in het buitenland”, aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise.

Volgens De Kok zijn de tarieven voor bellen en sms’en buiten je bundel in de EU sinds mei 2019 volgens EU-regels gebonden aan een maximum. Op dit moment mag het maximaal 19 cent per minuut kosten en 6 cent per sms. Maar voor dataverbruik buiten je bundel in en buiten de EU is er nog geen kostenmaximum. Ook verschillen de regels en kosten per provider. De Kok adviseert dan ook om de regels goed te checken bij je provider om zo onnodige kosten te voorkomen.