Het geheim van Baambrugge: horeca loopt warm voor Utrechtse big

Premium Lifestyle

Al die kwaakconcerten: wat betekenen ze eigenlijk?

Deze maand kunnen we nog even genieten van de laatste kwaakconcerten in vijvers en plassen. Dé manier voor kikkermannetjes om een vrouwtje te lokken. Voortplanting is een hele klus, want van elke 2000 kikkervisjes resteren slechts twee kikkertjes.