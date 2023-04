Miljardair Boekhoorn geeft dagelijkse leiding bij investeringsfonds uit handen

Jan Willem Neggers, die al twaalf jaar partner is bij Ramphastos wordt de opvolger van de 63-jarige Boekhoorn. Die verdiende zijn geld onder meer met telecomprovider Telfort en bakkerijketen Bakker Bart. Ook was Ramphastos eigenaar van de High Tech Campus in Eindhoven en van warenhuisketen Hema.

Bekijk ook: Marcel Boekhoorn maakt zoveelste klapper

Ramphastos bestaat sinds 1994 en heeft belangen in meer dan dertig bedrijven. De omzet bedraagt naar eigen zeggen ruim 4 miljard euro.

Boekhoorn zelf is bekend als investeerder van voetbalclub NEC en eigenaar van Ouwehands Dierenpark. Zijn privéleven kwam ook regelmatig in het nieuws door relaties met actrice Tatjana Simic, zangeres Hind Laroussi en de zus van presentatrice Yolanthe Cabau van Kasbergen.