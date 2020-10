Coronasteun vanuit bankensector loopt op tot 28 miljard euro

Chris Buijink, voorzitter van de NVB. Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM (ANP) - De coronasteun van banken blijft toenemen. Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 28 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten ruim 166.000 ondernemers en bijna 36.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).