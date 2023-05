Premium Het beste van De Telegraaf

Nintendo is succesvol door eigenwijs te blijven: ’Te trots om andere spellen te kopiëren’

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Super Mario blijft Nintendo’s belangrijkste coryfee Ⓒ ANP / HH

Vorige week kwam het nieuwste deel van de immens populaire Zelda-reeks uit op de spelconsole Switch van Nintendo: Tears of the Kingdom (TotK). Het spel is meer dan tien miljoen keer verkocht in de eerste drie dagen en is de snelst verkopende Nintendo-game ooit in zowel de Benelux als heel Europa. Nintendo doet het helemaal anders dan Sony en Microsoft, maar is ondanks dat bijzonder succesvol.