Sierteelt is het meest geëxporteerde landbouwproduct. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - De coronacrisis heeft voor een faliekante trendbreuk gezorgd bij de export van bloemen en planten. Waar de sierteelt de exportwaarde in januari (+10%) en februari (+3%) nog zag toenemen, is die in maart met maar liefst 22% gedaald.