Congres keurt steunpakket van $2 biljoen goed

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse Congres is vrijdag akkoord gegaan met een steunpakket ter waarde van 2000 miljard dollar om de Amerikaanse economie te ondersteunen in de huidige coronacrisis. De Senaat was eerder akkoord gegaan, nu schaarde ook het Huis van Afgevaardigden zich achter het steunpakket.