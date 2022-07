Premium Het beste van De Telegraaf

Column: de jaren zeventig en nu; we staan op een keerpunt

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Vanwege de sterk gestegen energieprijzen wordt de huidige tijd wel vergeleken met de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen was het de olieprijs, die tussen 1970 en 1975 eerst verviervoudigde en daarna, in 1979, nog eens verdubbelde. De aardgasprijs steeg ook, maar minder. Nu is de olieprijs de afgelopen twee jaar ’slechts’ verdubbeld, maar is aardgas vijf tot tien keer duurder geworden.