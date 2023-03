Wankelend Credit Suisse wil ruim €50 miljard lenen van Zwitserse centrale bank

Credit Suisse kondigde ook aan voor voor ongeveer 3 miljard frank obligaties terug te kopen die de zakenbank eerder had uitgegeven. Dat helpt het concern onder andere de uitgaven aan rentes te „optimaliseren.” De opkoop is op dit moment gunstig omdat die schuldpapieren door alle onrust rond de bank goedkoper zijn geworden.

Grote onrust

Credit Suisse staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Die uitspraak zorgde voor grote onrust in de bankensector en Credit Suisse verloor ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde.

In de aankondiging van de miljardenlening benadrukte Credit Suisse nogmaals aan de strenge eisen te voldoen die worden gesteld een internationale systeembanken, die zo belangrijk zijn voor het financiële stelsel dat ze niet mogen omvallen. Zo is de graadmeter die aangeeft hoe goed een bank de uitstroom van geld aankan in een periode van onrust tussen eind vorig jaar en afgelopen dinsdag verbeterd. Ook zegt Credit Suisse zich goed ingedekt te hebben tegen de risico’s van rentestijgingen, een verwijzing naar de problemen die leidden tot de val van Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten.

De Zwitserse centrale bank beloofde woensdag Credit Suisse te zullen steunen. De geplaagde bank is de op een na grootste kredietverstrekker van Zwitserland.