VNG: overheden kunnen voorlopig niet van contracten Gazprom af

Volgens de VNG worden de overheden en waterschappen in hun contract gehouden aan Europese aanbestedingsnormen. Doordat Gazprom Energy NL geregistreerd is in Nederland, valt het bedrijf niet onder de economische sancties tegen Rusland. Ook met het sluiten van nieuwe contracten worden de instanties mogelijk gehouden aan de verplichte aanbestedingsprocedure. Dat kan ervoor zorgen dat er uiteindelijk toch een nieuw contract moet worden gesloten met Gazprom Energy NL.

De VNG zegt de roep vanuit de samenleving om het boycotten van Russisch gas te begrijpen. „Alleen gemeenten kunnen dat eenvoudigweg niet zelf”, aldus de vereniging. Daarom vraagt de vereniging het kabinet om Europese afspraken te maken over de aanbestedingseisen en aanpassingen door te voeren op de internationale gasmarkt. Dan pas zou het mogelijk zijn om bijvoorbeeld Gazprom uit te sluiten.

Ook is het vanwege de huidige inrichting van de internationale gasmarkt onmogelijk om Russisch gas uit te bannen, stelt de VNG. Dat maakt het voorlopig voor energieleveranciers sowieso niet mogelijk om van een bepaald land wel of geen gas af te nemen. Gas wordt vanuit verschillende bronnen over de wereld gemengd. Woensdag zeiden energiebedrijven Vattenfall, Eneco en Essent bijvoorbeeld ook Russisch gas te leveren. Om hoeveel gas dit gaat, is onduidelijk.