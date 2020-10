’Verder herstel’ bij Aalberts na coronaklap

De vergelijkbare opbrengsten lagen in de voorbije negen maanden nog 9,4 procent lager dan een jaar terug, komt naar voren uit een handelsbericht. Maar Aalberts constateert dat het orderboek eind september al weer 4,4 procent beter gevuld was. De schuld is daarnaast met 16 procent op jaarbasis teruggebracht. Het bedrijf heeft dit keer geen winstcijfers naar buiten gebracht.

Aalberts had in de eerste helft van het jaar al beduidend minder omzet en winst in de boeken gezet als gevolg van de coronacrisis. Maar sinds de laatste week van mei was er ook weer sprake van herstel van orders en verkopen, liet de onderneming in de zomer weten.

Aalberts kondigde eerder al aan dieper in de kosten snijden om de coronacrisis het hoofd te bieden. In heel 2020 denkt de onderneming ongeveer 50 miljoen euro kwijt te zijn aan eenmalige reorganisatielasten. Daarmee kan Aalberts dan 50 miljoen euro aan jaarlijkse kosten besparen.