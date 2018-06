'Concreet bewijs valutamanipulatie bankiers'

Het is de eerste toezichthouder die deze beschuldiging uit, nadat geruchten over de manipulatie na die van de Libor en goud-prijs de ronde steeds sterker werden. Insiders wijzen al langer naar Deutsche Bank, waarvoor de Bafin direct verantwoordelijk is, bovendien heeft de bank een groot aantal handelaren met verlof gestuurd.

Per dag gaat €5,3 miljard om in de valutahandel. De handelaren bepalen onderling op gezette tijden de koers van de valuta. Zwitserland zei in maart al dat het illegale activiteiten had aangetroffen.