Moederbedrijf Gucci ziet herstel na coronaklap

Daarin daalde de omzet hard door winkelsluitingen en reisbeperkingen die wereldwijd werden afgekondigd om het coronavirus tegen te houden. Vooral online maakt de Franse multinational nu een inhaalslag.

De omzet van het Franse bedrijf daalde in het tweede kwartaal met 43,5 procent tot net geen 2,2 miljard euro. Tegelijkertijd stegen de verkopen via internet met meer dan 74 procent. De winst in het eerste halfjaar daalde met 53 procent tot 272,6 miljoen euro.

’Bemoedigend’

Kering, waar ook modehuizen als Balenciaga, Alexander McQueen en Saint Laurent onder vallen, spreekt verder van „bemoedigend herstel” in China na de heropening van winkels. Het Aziatische land werd als eerste getroffen door de virusuitbraak, maar had deze ook eerder onder controle.

In een toelichting op de resultaten geeft topman Jean-Marc Duplaix aan dat na China ook in de Verenigde Staten en Europa het herstel is ingezet. Tegelijkertijd zal het verlies aan omzet in de tweede jaarhelft niet worden goedgemaakt, mede ook door het wegblijven van shoppende reizigers.

Concrete prognoses geeft het bedrijf niet, omdat er nog te veel onzekerheid is over de pandemie.