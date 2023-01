Rem op bestellingen bij Just Eat Takeaway, flinke verbetering resultaat

Tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie steeg de onlinevraag naar bezorgmaaltijden nog hard door lockdowns, maar nu restaurants weer bijna een vol jaar open zijn neemt die interesse af. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl richt zich intussen nadrukkelijker op de winstgevendheid.

Bekijk ook: Just Eat Takeaway zet na verkoop iFood in op winstgevende groei

Wereldwijd bestelden mensen 12 procent minder vaak een maaltijd via sites van Just Eat Takeaway in het vierde kwartaal. In totaal ging het om net geen 240 miljoen bestellingen, vergeleken met bijna 274 miljoen in het slotkwartaal van 2021. De totale waarde van al die bestellingen daalde met 2 procent.

"Kostenbesparingen"

Dit vindt DFT-verslaggever Pascal Kuipers:

„Nu niet aleen groei, maar vooral winstgevendheid troef is bij Just Eat Takeaway (JET) is het de vraag waarop de maaltijdbezorger zijn optimisme over 2023 baseert. JET wil dit jaar 225 miljoen euro winst voor belasting (EBITDA) behalen. In 2022 was dit 16 miljoen euro ondanks 9% minder bestellingen. Dan moet het gemiddelde bestelbedrag nog verder omhoog en zal JET naast groei en winstgevendheid expliciet een derde kernbegrip aan de rapportage moeten toevoegen: kostenbesparingen.”

Volg Pascal Kuipers via Twitter

Winstmarges

Waar onlinebedrijven zoals Just Eat Takeaway voorheen vooral bezig waren marktaandeel te veroveren, ziet het Nederlands-Britse bedrijf nu ruimte om de winstmarges te verhogen. Volgens topman Jitse Groen boekte zijn bedrijf in de tweede jaarhelft van 2022 een aangepaste winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen van 150 miljoen euro. In de eerste zes maanden was dat resultaat nog negatief.

Over de voorgenomen verkoop van Grubhub meldde het bedrijf weinig nieuws. De miljardenovername van die Amerikaanse branchegenoot liep voor Just Eat Takeaway uit op een sof. Afgelopen zomer werd bekend dat de maaltijdbezorger miljarden had afgeschreven op Grubhub.