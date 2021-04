AEX laat feest aan zich voorbijgaan op Koningsdag

De hoofdindex eindigt met 0,6% verlies bij een stand van 712,22 punten punten. De AMX daalt 0,8% tot 1040,2 punten.

De beurzen waren op Koningsdag de hele dag open. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, houdt Euronext de deur gesloten.

,,Er is veel terughoudendheid in de financiële markten, zowel bij aandelen als obligaties, omdat beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag”, zegt Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer. De beleidsrente zal door de Fed niet gewijzigd worden, zo is de consensus onder analisten.

,,Het gaat erom of we bij de Fed tussen de regels iets te lezen krijgen over het tempo van de wijziging van het steunprogramma. Maar de markt rekent erop dat dit pas in juli zichtbaar wordt, op zijn best, en anders tijdens de beleidsbijeenkomst later in Jackson Hole”, aldus Van Zeijl.

In de AEX staat Philips opnieuw onder druk met een verlies van 2,1%. Maandag lag het aandeel van het zorgtechnologieconcern ook al zwak in de markt na de cijfers.

Verzekeraar ASR beweegt 1,9% lager een adviesverlaging van Citi. Branchegenoot NN koerst 1,4% in de min. Aegon moet 0,9% afstaan. Royal Dutch Shell zakt 0,9% weg.

Winkelvastgoedfonds Unibail vervolgt de weg omhoog met een plus van 1,5%, goed voor de koppositie. Techfonds Prosus krijgt er 0,5% bij.

In de Midkap speelt PostNL weer de hoofdrol met een koerssprong van 5,9%. Zakenbank Jefferies heeft in reactie op de cijfers van maandag het koersdoel verhoogd, van €4,50 naar €5, bij een gehandhaafd koopadvies.

Galapagos noteert hier onderin 2,9% verlies.

