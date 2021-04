Tik voor Philips zet AEX in het rood

De hoofdindex noteert 0,3% verlies bij 713,9 punten. De AMX daalt 0,6% tot 1042,4 punten.

De beurzen zijn op Koningsdag de hele dag open. Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, is Euronext gesloten.

Europese beurzen in Duitsland, het VK en Frankrijk houden gelijke tred met de AEX.

De euro noteert licht lager bij $1,20757. De dollar duwt de euro terug nu de effectieve vergoeding voor de Amerikaanse 10-jaars staatsobligatie oploopt tot 1,585%, zegt Ima Sammani, valuta-analist van Monex Europe.

Brent-olie biedt $66 per vat (+0,6%).

,,Er is veel terughoudendheid in de financiële markten, zowel bij aandelen als obligaties, omdat beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag”, zegt Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer. De beleidsrente zal door de Fed niet gewijzigd worden, zo is de consensus onder analisten.

,,Het gaat erom of we bij de Fed tussen de regels iets te lezen krijgen over het tempo van de wijziging van het steunprogramma. Maar de markt rekent erop dat dit pas in juli zichtbaar wordt, op zijn best, en anders tijdens de beleidsbijeenkomst later in Jackson Hole”, aldus Van Zeijl.

Coronabesmettingen lopen op

Het aantal coronabesmettingen is volgens het Johns Hopkins Institute opgelopen tot 147,8 miljoen, met 3,2 overleden mensen. De VS, India en Brazilië maar ook Frankrijk (5,5 miljoen besmettingen) vormen de grootste brandhaarden.

De Aziatische beurzen staan lager. Lyft meldt zijn divisie van zelfrijdende auto’s te verkopen aan Toyota.

De Bank of Japan heeft de rente volgens verwachting ongewijzigd gelaten. De consumentenprijzen zullen voor dit jaar gemiddeld met hooguit 0,1% stijgen, aldus de centrale bank, bij 4% toename van het bbp.

Beurzen in New York koersen, na records maandag, volgens de futures af op een winst van 0,2% bij opening vanmiddag om half vier.

De S&P 500-index boekte een record. Technologieaandelen leverden de grootste winst voor beleggers.

Tesla verrast

Tesla meldde nabeurs betere omzet en een recordwinst bij een productie van 180.000 batterijauto’s. Topman Elon Musk noemde het tekort aan chips ’een groot probleem’. Tesla verkocht 10% van zijn bitcoins.

Het Nederlandse NXP (+1,7%) boekte over zijn eerste kwartaal 27% omzetgroei vergeleken met vorig jaar. Zijn vooruitzicht stelde analisten teleur.

Microsoft en Google-moederbedrijf Alphabet openen vandaag de boeken. Chipmaker AMD, olieconcern BP, koffieketen Starbucks en pakketbezorger UPS geven een kijkje in de boeken.

Ook staat de Case Shiller-index voor de Amerikaanse huizenprijzen op de agenda, gevolgd door het consumentenvertrouwenscijfer.

HBSC, ’s werelds grootste kredietverstrekker, meldt over het eerste kwartaal een 5% omzetdaling tot $13 miljard, maar een winststijging voor aftrek van belastingen met 109% toename tot $6,4 miljard.

Archegos-domper

De Zwitserse bank UBS meldde een winststijging per aandeel van 14% vergeleken met vorig jaar. Op de transacties met het omgevallen hedgefonds Archegos boekte de bank $774 miljoen af.

Bij UBS kijken beleggers verder naar de positie van topman Ralph Hamers. De voormalige baas van ING wordt in Nederland aangeklaagd. Onder zijn verantwoordelijkheid deed ING volgens het Openbaar Ministerie te weinig om witwassen tegen te gaan.

Bij de hoofdfondsen noteert winkelvastgoedfonds Unibail met 1,4% winst aan kop. Techfonds Prosus volgt met 0,9% stijging, betalingsverwerker levert 0,4% winst op.

In de achterhoede vergroot Philips het verlies tot -2,1%, staalmaker ArcelorMittal daalt 1,9%. Het verlies bij Philips is opmerkelijk: ING verhoogt het koersdoel voor het concern van €46 naar €50 en laat het houden-advies ongewijzigd. ING noemt de eerstekwartaalcijfers sterk. Maar de waardering en toekomstige groei is bij elkaar ’niet aantrekkelijk genoeg’ voor de analist om op te schuiven naar een koopadvies.

Verzekeraar ASR beweegt 0,8% lager een adviesverlaging van Citi.

In de Midkap leidt PostNL met 4,3% stijging. Zakenbank Jefferies heeft dinsdag het koersdoel verhoogd, van €4,50 naar €5, bij een gehandhaafd koopadvies.

Fitnessketen Basic-Fit stijgt 1,7%.

Corbion noteert hier onderin 1,5% verlies met roestvaststaalmaker Aperam.

Vandaag gaan Flow Traders en For Farmers ex-dividend.

