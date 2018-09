’Crises jagen starters aan’

„De motivatie daar van mensen om zelf iets van de grond op te bouwen is enorm, gewoon tastbaar”, aldus Kneppers. „Na elke crisis, economisch of militair, komen krachten vrij om er weer iets van te gaan maken.”

Serieondernemer Kneppers, oprichter van Rockstart, ziet het als vruchtbare uitbreiding vanuit Amsterdam. Sinds 2011 ondersteunt Rockstart internationale ondernemers met snelkookprogramma's van zes maanden. Kneppers krijgt – in ruil voor een internationale werkomgeving, begeleiding door ervaren ondernemers en een investering – 8% van de nieuwe onderneming via deze aanjager in handen. In dezelfde periode begon branchegenoot Startupbootcamp in Amsterdam.

Verdrievoudiging

Rockstart ontwikkelt bedrijven vanuit specifieke sectoren zoals mobiel, e-commerce en energie. Vanwege de groei van het aantal activiteiten, is Rockstart onlangs naar een drie keer zo grote ruimte aan de Amsterdamse Herengracht verhuisd.

Kneppers gaat met partners internationale samenwerkingsverbanden optuigen. „Nederlandse of Europese starters zijn gedreven, maar we zien grote kansen in gebieden waar ondernemers mogelijkheden zoeken om een bedrijf tot succes te maken.”

Kneppers (48) richtte in 1994 Net Magazine op, gevolgd door ict-site Webwereld (1995), Emerce (1998) en Bright (2005), die hij later weer verkocht.