Premium Het beste van De Telegraaf

Column: nieuwe pensioenstelsel, doen we het of doen we het niet?

Door Theo Gommer Kopieer naar clipboard

Het nieuwe pensioenstelsel leidt tot veel discussie. Ⓒ ANP/HH

Dat is inmiddels dé hamvraag. Stappen we over naar de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen of durven we het niet aan?