Hét aandeel van 2014?

Het gaat Grontmij de laatste tijd erg voor de wind. Goede kwartaalcijfers, een exploderende aandelenkoers, nieuwe opdrachten en optimistische analisten. Tussendoor werd er ook nog even een rechtszaak gewonnen. De seinen lijken allemaal op groen te staan. Sinds de bekendmaking van de eerstekwartaalcijfers gaat de aandelenkoers van Grontmij in een rechte lijn omhoog. Inmiddels noteert het aandeel een koers van EUR 4,35 wat een koerswinst betekent van 20% binnen twee weken! Het aandeel breekt meerdere weerstanden en noteert nu de hoogste koers in twee jaar tijd. Rijke historie In 1913 richtte Doedo Veenhuizen, zoon van een aardappelkweker, in Zwolle een onderneming op om boeren te helpen die kampten met wateroverlast en om woeste gronden te ontginnen. In 1915 kreeg het bedrijf de naam Grontmij N.V. Deze naam was een afkorting van GRondverbetering en ONTginningMaatschappIJ. Grontmij speelde in het verleden al een belangrijke rol in de Nederlandse infrastructuur. Zo hielp het bedrijf met herstelwerkzaamheden na de watersnoodramp van 1953. Na 1995 werkte Grontmij onder andere aan de aanleg van de Betuweroute, die in 2007 in gebruik genomen werd. In de jaren 1965-1975 werd Grontmij een internationaal advies- en ingenieursbureau met 1.300 medewerkers. Omdat de aandacht voor het leefmilieu groeide kreeg het bedrijf steeds meer opdrachten voor de aanleg van rioleringen en de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Na 1995 breidde Grontmij haar activiteiten uit naar Duitsland, België en Polen. Tegenwoordig is Grontmij het op twee na grootste advies- en ingenieursbureau in Europa, met circa 7.500 werknemers en 300 kantoren verspreid in Europa en nog eens 50 elders in de wereld. Grontmij houdt zich tegenwoordig bezig met dienstverlening op het gebied van energie, wegen en snelwegen, lightrail, duurzame gebouwen en water en heeft haar activiteiten onderverdeeld in vier business lines: Planning & Design: multidisciplinaire activiteiten zoals ruimtelijke ordening, stedelijke planning, ontwerp, bouw, grondgebruik, recreatie, landschapsarchitectuur en ecologie. Transportation & Mobility: diensten voor mobiliteitsbeheer, wegen, spoorwegen, tunnels, waterwegen, verkeersmanagementsystemen en luchthavens. Water , Energy & Industry: diensten gericht op water, afvalwaterzuivering, industrie, duurzame industriële processen, energietechnieken en duurzame energie. Monitoring & Testing: toepassing van wetenschappelijke en technische kennis in de bouw, inclusief geotechnische studies, structurele onderzoeken, productcontroles en certificeringen. Verder onderhoud van- en controle op projecten, door middel van inspecties en testen, zowel op locatie als in laboratoria. Eerstekwartaalcijfers Grontmij zag de omzet vorig kwartaal met bijna 3 procent dalen ten opzichte van het voorgaande jaar, tot 186,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebita) voor eenmalige kosten verbeterde met 4,4 miljoen euro tot 7 miljoen euro. Het nettoverlies liep echter op tot 2,3 miljoen euro, tegen 0,6 miljoen euro in de eerste 3 maanden van 2013. Het verschil kwam mede door een belastingmeevaller van bijna 3 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het bedrijf realiseerde in het vorige kwartaal bezuinigingen ter waarde van 4,1 miljoen euro op jaarbasis. De winstmarge verbeterde van 1,3 naar 3,8 procent. De nettoschuld bedroeg €63,6 miljoen. Verkoop Frans onderdeel Grontmij gaat zijn Franse activiteiten verkopen. Grontmij hield de Franse activiteiten de afgelopen maanden tegen het licht in het kader van de bezuinigingsoperatie 'Back on Track'. Op basis daarvan is besloten om afscheid te nemen van de activiteiten, die in zijn geheel of in delen zullen worden verkocht. Grontmij wil wel actief blijven met spoorprojecten (Light Rail) rond Parijs. De Franse activiteiten horen niet bij de prioriteiten van Grontmij, dat hard werkt aan de verbetering van zijn winstmarges. Het verbeteren van de verliesgevende activiteiten zou teveel aandacht vergen, gaf bestuursvoorzitter Michiel Jaski in een toelichting aan tijdens de presentatie van de eerste kwartaalcijfers. Volgens hem is er al belangstelling voor de onderdelen, die een jaaromzet hebben van ongeveer 65 miljoen euro. De voorkeur gaat uit naar een verkoop als geheel, Grontmij verwacht later dit jaar duidelijkheid te kunnen verschaffen. Grontmij wint rechtszaak om betaling golfbaan Grontmij heeft de rechtszaak tegen de investeerders die vorig jaar Golfbaan Naarderbos kochten gewonnen. De kopers moeten binnen 14 dagen een bedrag van 4.461.000 euro overmaken om de aankoop af te ronden, zo meldde de rechtbank in Utrecht vrijdag (9 mei) aan AFN. Grontmij verkocht de golfbaan afgelopen zomer voor bijna 6 miljoen euro aan investeerders onder leiding van TransMatch Realty Advisors. Daarbij werd bepaald dat de investeerders, verzameld onder de naam Flevo Invest, direct een bedrag van 4,25 miljoen euro zouden overmaken, waarna de rest in drie jaarlijkse termijnen zou volgen. Tot op heden ontving Grontmij echter geen cent. Nieuwe orders Het valt op dat Grontmij de laatste tijd veel nieuwe orders bekendmaakt. Dit lijkt een bevestiging te zijn dat de markt aantrekt. Onderstaand een overzicht van nieuwe orders van de laatste vier weken. Brits watercontract voor Grontmij: Grontmij heeft van het Britse waterbedrijf Anglian Water een opdracht gekregen die in waarde kan oplopen tot 72 miljoen euro. De opdracht omvat meerdere werkzaamheden om de dienstverlening van Anglian Water verder te verbeteren en het milieu beter te kunnen beschermen. De jaarlijkse waarde van het contract is 2,4 tot 4,8 miljoen euro over een periode die 15 jaar kan gaan bedragen. Grontmij krijgt nieuwe opdracht Antwerpen: Grontmij gaat samen met Witteveen+Bos het ontwerp maken om de bruggen van de ring rond Antwerpen over het Albertkanaal te vervangen door een tunnel. De opdracht is afkomstig van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Grontmij sluit contracten met Rijkswaterstaat: Grontmij heeft twee overeenkomsten voor geografische diensten gesloten met Rijkswaterstaat. Grontmij sloot samen met partner Kragten en andere geselecteerde partijen raamcontracten voor de levering van generieke geo-informatie en voor diensten op het gebied van geografische informatiesystemen (GIS). Grontmij pakt ontwikkeling Almere op: Grontmij heeft met de gemeente Almere een raamovereenkomst getekend voor de stedelijke ontwikkeling van de plaats. Grontmij levert ingenieursdiensten op het gebied van infrastructuur, verkeer en mobiliteit, water, milieu, sport en bouw en vastgoed. Grontmij studeert op havenwarmte: Grontmij gaat onderzoeken of warmte uit de Rotterdamse haven kan worden ingezet in het Westland. Grontmij kreeg de opdracht voor de haalbaarheidsstudie inclusief financieel onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Analisten Grontmij heeft zijn risico's in Frankrijk duidelijk afgebouwd en zijn marges verbeterd. Daarmee komt er meer zicht op de doelen die het advies- en ingenieursbedrijf zich gesteld heeft, concludeerden analisten van Rabobank. De ebita van 7 miljoen euro die Grontmij over het eerste kwartaal meldde was bijna drie keer hoger dan Rabo verwachtte. Frankrijk deed het daarbij relatief goed en boekte met een min van 0,1 miljoen euro het beste resultaat van de afgelopen 2 jaar. Rabobank hanteert een koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van EUR 4,70. SNS sprak van ,,sterke'' resultaten. Grontmij wist vorig kwartaal een autonome omzetgroei van 0,6 procent te boeken, waarmee het bedrijf weer terugkeerde naar groei. Daarbij werd de winstmarge verbeterd. De bank zag bemoedigende ontwikkelingen in Nederland - waar een groeiend orderboek de ommekeer kan inluiden – en in Denemarken en Zweden. SNS geeft een koopadvies en een koersdoel van EUR 4,50. KBC heeft zijn beleggingsadvies voor Grontmij verhoogd van accumulate naar buy. Volgens de Belgische bank is het momentum voor het advies- en ingenieursbedrijf positief geworden. Volgens de bank wees Grontmij er onlangs op dat de inkomsten uit wateropdrachten in het Verenigd Koninkrijk dit jaar nog bescheiden zullen zijn en dat projecten vanaf volgend jaar worden opgestart. KBC meent dat er meer opdrachten van het kaliber van de klus voor Anglian Water in het verschiet liggen. De nieuwe ad-interim directeur in Frankrijk beschikt volgens KBC over de juiste kwaliteiten om Grontmij in de huidige omstandigheden te leiden in het land. De directeur zal in de ogen van de bank de voorgenomen desinvestering van (delen van) de Franse tak van Grontmij in rustiger vaarwater brengen. KBC heeft een koersdoel van 4,80 euro voor Grontmij. Ook ABN Amro kwam vorige week met een koopadvies en een koersdoel van EUR 4,70. Beleggingsforum Op de Nederlandse beleggingsfora heerst een opgewekte stemming over Grontmij. Beleggers zijn erg verheugd dat het aandeel na dramatische jaren de weg naar boven weer heeft gevonden. Wat forumleden opvalt, is dat er enorm veel in het aandeel gehandeld wordt de laatste twee weken. Zij denken dat grote partijen een belang aan het opbouwen zijn. De meeste forumleden geven aan nog geen winst te nemen, omdat zij denken dat er nog meer in het vat zit. Ook doet het gerucht de ronde over een overname/samengaan van DHV en Grontmij. Onderstaand enkele reacties van de afgelopen week. “Twijfel om nog in te stappen op 4 euro. Dit kan wel eens het aandeel van 2014 worden. Als ze zondag bij Business Class over Grontmij gaan praten dan word het maandag helemaal feest met de koers. Analisten zijn allemaal erg positief over Grontmij.” “Volume is ook al twee dagen indrukwekkend. Wie weet worden we na een aantal (zeer) magere jaren wel beloond; overigens doe ik pas break-even net boven 5, dus nog wel een stukje te gaan” “Hier wordt flink ingeslagen! Wat komt er nog meer aan?! Nog meer advies verhogingen? Samenwerking / overname DHV? Bespreking van/bij Beursgenoten/Harry Mens? Binnenkort goede order uit UK/Indonesië? Kan hard gaan komende dagen/weken!” “Als de 4,15 doorbroken wordt 7,10 het volgende koersdoel volgens Tosrams” “Is iemand opgevallen hoe grote order er staat in het bied-laat boekje? 127.800 aandelen, bied, voor 4,163.” “Wat een ongelooflijk koersverloop en wat heb ik een spijt dat ik niet ben blijven zitten, velen van jullie hadden het goed gezien, gefeliciteerd, hopelijk valt de koers niet terug onder de 4 zoals de vorige keer” “Ik ben zelf ingestapt op 4,05 vorige week. Wat mij met name opvalt is de extreme volumes vanaf 30-04. "'Bij DHV loopt er het ‘gerucht’ dat DHV en Grontmij mogelijk samen gaan. Reden hiertoe (behalve de goede fit) is dat zij als zelfstandig bedrijf net te klein zijn om aan de grotere internationale tenders mee te doen. Zijn er meer mensen die hier wat van gehoord hebben?” 13 mei aandeelhoudersvergadering Analisten en beleggers zijn uiterst positief over Grontmij. De operationele resultaten ontwikkelen zich goed en de orders stromen binnen. Ook de afbouw van de schuld zorgt voor opluchting. Dinsdag 13 mei is de aandeelhoudersvergadering. Beleggers zullen hier reikhalzend naar uitkijken.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik