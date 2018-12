OCI boekt stabiele resultaten

De omzet en het bedrijfsresultaat (ebitda) lagen volgens OCI vorig kwartaal op een vergelijkbaar niveau als in het eerste kwartaal van 2013. De orderportefeuille van het bouwbedrijf, afgezien van de in de etalage gezette dochteronderneming Besix, bedroeg daarbij eind maart 3,9 miljard dollar, tegen 4 miljard dollar aan het einde van vorig jaar. De orderstroom groeide met 42 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, tot 504 miljoen dollar.

De kunstmest- en chemiedivisie profiteerde van hogere productievolumes en de ingebruikname van de Algerijnse fabriek Sorfert. Die positieve ontwikkelingen werden enigszins tenietgedaan door lagere afzetprijzen.

Positief

OCI is positief over de vooruitzichten voor de bouwactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarbij staat de ebitdamarge in Saudi-Arabië nu in de dubbele cijfers. Ook in de Verenigde Staten zijn de vooruitzichten goed. Het bedrijf verwacht daar verder te profiteren van het herstel van de economie en de groei in de energiesector.

OCI onderzoekt nog de opties voor de voorgenomen verkoop van zijn belang van 50 procent in Besix.