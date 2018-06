Het belang van de bank in NSI staat nu op 2,73 procent, met een stemrecht van 2,92 procent. Bij een eerdere melding in april was dat nog 2,90 procent met een stemrecht van 3,09 procent.

