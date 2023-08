Beursblog: flinke schade AEX onder druk van tech; koffie smaakt bitter

Na een flink lager begin koerst de AEX woenadagochtend nog steeds op een stevig verlies. Vooral de terugtrekkende beweging bij tech na een Amerikaanse kredietdomper speelt daar een grote rol bij. DSM en Wolters Kluwer laten ook een bedrukt beeld zien na de cijfers. In de Midkapper gaat koffiemaker JDE Peet’s in de uitverkoop in reactie op de voorzichtige prognose.

Ⓒ ANP /HH